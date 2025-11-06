- А сегодня у нас в передаче «О, счастливчик!» Владимир Путин. И я задаю вопрос:
«Когда Украина рассчитается за газ?» Есть 4 варианта ответа:
«А» - в первом квартале, «Б» - во втором квартале, «С» - в третьем квартале, и «Д» - в четвертом квартале.
- А можно звонок другу?
- Пожалуйста...
- Алло, Леонид Данилович, когда вы рассчитаетесь за газ?
- Ну, розумiйете...
- Нет, Леонид Данилович, мне нужен правильный ответ...
- А якi йе варiанти?
- Буду краток: «А», «Б», «С», «Д»...
- А «Х» там немайе?
еще анекдот!