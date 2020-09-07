Полиция и электросетевики проверяли пункты приёма лома цветных металлов. Всё внимание – наличию лицензий, и соблюдению правил при покупке металлолома. Итог – один нарушитель. На него

Полиция и электросетевики проверяли пункты приёма лома цветных металлов. Всё внимание – наличию лицензий, и соблюдению правил при покупке металлолома. Итог – один нарушитель. На него составили протокол об административном правонарушении за нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов. Специалисты напоминают, что хищения с линий электропередач не только уголовно наказуемы, но