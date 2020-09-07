Одиноко живущий мужчина в Кольчугине держал несчастных животных в деревянных ящиках.

Одиноко живущий мужчина в Кольчугине держал несчастных животных в деревянных ящиках и периодически убивал их.Информация о живодере появилась в паблике "", где сообщается, что вся квартира мужчины увешана ножами, а "жертвоприношение" производилось на цепи, висящей в проходе."Что собак у него много, все знали, они каждый день гавкали, но не скулили же, никто не знал, что там происходит, с виду то он безобидный", — написали местные жители в одном из комментариев.По одной из версий, живодер убивал собак в ходе неких ритуалов. Волонтеры обещают, что вскоре мужчину ждет психиатрическая экспертиза и суд.По материалам .