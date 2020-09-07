Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

Муромской городской прокуратурой проведена проверка по вопросам соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. По итогу проверки было установлено, что участок автомобильной дороги по улице Владимирская (от дома № 40а до пересечения с Колхозной улицей в районе дома № 26 по улице Владимирской) города Мурома является местом интенсивного движения автотранспорта и пешеходов. По информации прокуратуры по Владимирской области, в районе данного перекрёстка располагается значительное количество социальных объектов, посещаемых несовершеннолетними, в том числе средняя общеобразовательная школа № 15, парк им. 50-летия Советской власти, Центр внешкольной работы, стадион им. В. Лосева.В этой связи городским прокурором в суд направлено административное исковое заявление о возложении на муниципальное бюджетное учреждение «Дорожное хозяйство» обязанности по установке на указанном участке автодороги светофоров, отвечающих ГОСТам. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.​Напомним,сбил двух старшеклассниц на нерегулируемом пешеходном переходе. Их состояние остается крайне тяжелым. Одну девочку экстренно перевезли в областную больницу.Добавим, это не первая трагедия именно на этом участке Владимирского шоссе. В 2017 году на этом же переходе пенсионерка за рулем внедорожника насмерть сбила 16-летнюю школьницу. В соцсетях жители Мурома просят власти округа обратить внимание на опасный участок, установить на переходе светофор и сделать более мощным освещение. С таким же требованием к руководству города выступили активисты ОНФ.