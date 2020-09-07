С начала 2020 года дружинники осуществили совместно с полицией 334 выхода на дежурство.

Во Владимире действуют 5 народных дружин, которые внесены в региональный реестр:«Народная дружина Ленинского района города Владимира», в состав которой входят 48 дружинников,«Народная дружина Октябрьского района города Владимира», в состав которой входят 50 дружинников,«Народная дружина Фрунзенского района города Владимира»- 51 человек,«Народная дружина по содействию обеспечения безопасности дорожного движения города Владимира» - 30 человек,«Народная дружина ВЛГУ г. Владимира» - 8 человек.С начала 2020 года дружинники осуществили совместно с полицией 334 выхода на дежурство. С их помощью пресечено 255 административных правонарушений и 1 преступление. Члены ДНД принимали участие в обеспечении охраны порядка при проведении 48 массовых мероприятий.Вопросы организации деятельности общественных формирований правоохранительной направленности находятся на постоянном контроле межведомственной комиссии по борьбе с преступностью и коррупцией при главе администрации города Владимира и Городского штаба правопорядка. Все отряды народных дружин города закреплены по территориальности за КТОС и участковыми пунктами полиции, базируются в помещениях КТОС, оснащены средствами телефонной связи и наглядной агитацией. Каждый дружинник имеет удостоверение.(Фото: пресс-служба администрации Владимира)