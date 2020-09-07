Фигурант был задержан сотрудниками полиции по горячим следам.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего ранее судимого местного жителя. Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).В ноябре прошлого года в дежурную часть полиции обратилась жительница соседнего района, которая сообщила о хищении у неё имущества.Прибывшим по указанному адресу сотрудникам полиции женщина пояснила, что приехала в гости к маме в поселок Городищи. Утром в комнату без разрешения хозяйки проник её знакомый, выхватил из рук потерпевшей мобильный телефон и скрылся. Женщина описала приметы злоумышленника, которые незамедлительно были переданы всем наружным нарядам полиции.Спустя час полицейские задержали фигуранта на территории поселка. Мужчина в содеянном сознался и пояснил, что похитил имущество, чтобы реализовать его и получить деньги на спиртное.В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.