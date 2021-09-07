Светлана Орлова вошла в шорт-лист кандидатов, которые могут сменить нынешнего губернатора Сипягина, сообщает один из политических телеграм-каналов. Различные источники продолжаютСветлана Орлова
вошла в шорт-лист кандидатов, которые могут сменить нынешнего губернатора Сипягина, сообщает один из политических телеграм-каналов. Различные источники продолжают “отправлять” в отставку Сипягина. Теперь инсайдеры телеграм-канала “Погоны и галстуки” заявили, что в список кандидатов на место Сипягина якобы включена и Светлана Орлова
, которая сейчас является аудитором Счетной палаты РФ. “Орлова проиграла Сипягину и покинула