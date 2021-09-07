× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/07-09-2021-istochnik-svetlana-orlova-mozhet-vernutsya-v-kreslo-gubernatora-vladimirskoj-oblasti.html" target="_blank">Источник: Светлана Орлова может вернуться в кресло губернатора Владимирской области</a> - Светлана Орлова вошла в шорт-лист кандидатов, которые могут сменить нынешнего губернатора Сипягина, сообщает один из политических телеграм-каналов. Различные источники продолжают