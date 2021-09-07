Сотрудники МЧС помогли башенному крану рухнуть в нужную сторону. В Александрове могло произойти серьезное ЧП. По данным МЧС, около 13.30 на одной из строек на улице Жулева серьезно накренился

Сотрудники МЧС помогли башенному крану рухнуть в нужную сторону. В Александрове могло произойти серьезное ЧП. По данным МЧС, около 13.30 на одной из строек на улице Жулева серьезно накренился башенный кран в сторону жилого дома. По всей видимости, 52-метровый кран сошел с рельсов и из-за этого начал заваливаться. Крановщику удалось самостоятельно покинуть кабину. Специалисты обслуживающей