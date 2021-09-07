Перед судом предстанет бывший начальник тыла ОМВД по Камешковскому району. Экс-полицейского обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Как установило следствие,

Перед судом предстанет бывший начальник тыла ОМВД по Камешковскому району. Экс-полицейского обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Как установило следствие, злоумышленник распорядился по своему усмотрению горюче-смазочными материалами отдела полиции, которые были закуплены на бюджетные деньги. Сумма ущерба оценена на сумму более 90 тысяч рублей. Обвиняемый систематически вносил в путевые листы