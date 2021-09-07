Потерпевшая заказа через сеть Интернет детские ходунки, но получила товар, стоимость которого была гораздо ниже заказанного.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней жительницы Удмуртии. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).В полицию обратилась 35-летняя местная жительница, сообщившая что закала в сети Интернет детские ходунки. По договоренности с продавцом товар был доставлен транспортной компанией. Открыв коробку, потерпевшая поняла, что внутри лежат ходунки другой модели, которая стоит гораздо дешевле. Продавец перестал выходить на связь.Сумма причиненного потерпевшей ущерба составила 14 500 рублей.Оперативные сотрудники во взаимодействии со следователями провели большой комплекс мероприятий, направленных на раскрытие уголовного дела. В результате личность злоумышленницы и её местонахождение были установлены. Женщина была задержана и дала признательные показания.Злоумышленница пояснила, что предоставила картинку ходунков, найденную в Интернете, а после получения оплаты вложила в посылку другую модель.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.