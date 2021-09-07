В ходе следствия причиненный ущерб был возмещен в полном объеме.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летней местной жительницы. Девушка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).В начале августа текущего года в дежурную часть ОМВД России по Юрьев -Польскому району обратился 21-летний местный житель, сообщивший о пропаже денежных средств с его банковской карты.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что доступ к карте могла иметь бывшая сожительница потерпевшего. Девушка была задержана и дала признательные показания.Установлено, что обвиняемая, воспользовавшись тем, что потерпевший находится в состоянии алкогольного опьянения, взяла его банковскую карту и обналичила в ближайшем банкомате 5 000 рублей.В ходе следствия причиненный ущерб был возмещен в полном объеме.В настоящее время расследование уголовного дела завершено и с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.