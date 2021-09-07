На 5 меньше, чем накануне. По суточному приросту мы на спаде уже пятые сутки. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе 50 395. В лидерах по приросту

На 5 меньше, чем накануне. По суточному приросту мы на спаде уже пятые сутки. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе 50 395. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 31 заболевший за сутки). Вчера прибавка составляла + 28. Всего с начала пандемии в областном центре уже 11 613 заражённых. Общая статистика по