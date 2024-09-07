Пни в Парке Победы Юрьев-Польского получили вторую жизнь в виде скульптур. Снимками с редакцией «Шестого канала» поделился местный журналист Сергей Трубкин. Один из пеньков стал свечой. А из

Пни в Парке Победы Юрьев-Польского получили вторую жизнь в виде скульптур. Снимками с редакцией «Шестого канала» поделился местный журналист Сергей Трубкин. Один из пеньков стал свечой. А из другого сделали медведя. Оба образа очень символичны: свеча символизирует память героям нашей страны, а медведь – силу. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!