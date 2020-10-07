Из незаконного оборота оперативниками изъяты маковая солома и синтетические наркотические средства.

В июне текущего года сотрудники МО МВД России «Ковровский» при проведении оперативно-профилактических мероприятий остановили на улице 19-летнего местного жителя. В ходе досмотра у молодого человека был изъят сверток с веществом. Проведенной впоследствии экспертизой подтверждено, что в свертке находилось наркотическое вещество синтетического происхождения, массой 0,55 грамма.В ходе следствия установлено, что запрещенные вещества фигурант приобрел через сеть Интернет для личного потребления.В отношении фигуранта следственным отделом МО МВД России «Ковровский» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере), которое в настоящее время направлено в суд для рассмотрения по существу.По обвинению в совершении аналогичного преступления перед судом предстанет 38-летний житель Юрьев-Польского района.Обвиняемый был задержан сотрудниками полиции при проверке оперативной информации. Из пакета, находившегося при фигуранте, оперативники изъяли более 850 граммов маковой соломы. Установлено, что запрещенные вещества обвиняемый хранил для личного потребления.Санкцией инкриминируемой фигурантам статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.