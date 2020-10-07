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- Без страха и масок.
Рост заболеваемости на фоне беспечности. Как заставить владимирцев надеть маски и готовы ли ко второй волне в регионе?
- Станет только хуже.
Не все перемены к лучшему. Во Владимире сегодня обсудили структурную реформу областной администрации.
- Хозяева леса.
И встречи, которых лучше избегать. Семья из Владимирской области повстречала в лесу дикого кабана.
- Не в кабинете, а на природе. Как специалисты рекомендуют лечить страхи и другие особенности развития?