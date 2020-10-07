Зараженных коронавирусом во Владимире все больше. Одно из наиболее вероятных мест, где можно подхватить вирус, общественный транспорт.

Зараженных коронавирусом во Владимире все больше. Одно из наиболее вероятных мест, где можно подхватить вирус, общественный транспорт.И как убедились корреспонденты "Вестей", именно в троллейбусах и автобусах люди не спешат надевать маски. Даже в часы пик. При этом, как сообщили в мэрии Владимира, штрафовать за нарушение масочного режима не будут. Чиновники надеются на сознательность горожан. Но небольшой опрос на улице показал, что не у всех она есть.