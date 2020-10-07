Жизнь заставила, пояснила «Вестям» региональный омбудсмен Людмила Романова.

Уполномоченный по правам человека теперь тоже может разрабатывать проекты региональных законов и вносить их на рассмотрение Законодательного собрания.Жизнь заставила, пояснила «Вестям» региональный омбудсмен Людмила Романова. По ее словам, работая с каждой конкретной жалобой, она не раз сталкивалась с тем, что помочь человеку невозможно из-за пробелов в законодательстве. Сейчас появилась возможность эти пробелы оперативно ликвидировать. Таким правом наделены ее коллеги еще в 29 регионах России. Количество обращений в этом году выросло. Только в письменной форме их на данный момент без малого 600. Это больше, чем за весь прошлый год. А с началом пандемии ситуация с соблюдением прав человека обострилась.