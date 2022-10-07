Жители Суздаля бьют тревогу: их главная река Каменка на грани экологической катастрофы. Надзорные...

Жители Суздаля бьют тревогу: их главная река Каменка на грани экологической катастрофы. Надзорные органы неоднократно фиксировали загрязнения из-за несанкционированных сбросов и плохой работы городских очистных сооружений.Большие проблемы также создают размытые плотины и накопленный годами мусор. Все это сильно тормозит течение реки, создавая цветущие запруды.Прокуратура области провела проверку по жалобам жителей города-музея. Речь, например, шла о том, что береговая линия реки Каменка практически на всем протяжении ул. Шмидта заросла травой, на некоторых участках имеются заросли бурьяна.Еще один фактор загрязнения реки — это ремонт моста на улице Ленина. Строительный мусор до настоящего времени находится в реке. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в Суздальский районный суд направлено исковое заявление об обязании администрации очистить русло Каменки.Экологические активисты отправили в Министерство экологии запрос о возможности привести в порядок реки Каменку и Нерль. Проверочная Комиссия приезжала 20 сентября, после обильных ливней, когда часть растительности и грязи смыло дождями. Вероятно, по этой причине состояние реки в черте города Суздаль представителям комиссии показалось удовлетворительным. Хотя на участке реки возле сел Глебовское, Новоселка-Нерльская, Кидекша и в устье Каменки на данный момент ситуация с зарастанием акватории и мутностью воды осталась практически без изменений.Ответ Минприроды России: "Каменка чистая, без зарослей и водной растительности. ...Осмотр берегов вдоль русла р. Каменка показал, что заросшие склоны и берега древесно-кустарниковой растительности способствуют уменьшению эрозионных процессов, необходимость проведения мероприятия по расчистке реки Каменка в черте города Суздаля отсутствует в связи с тем, что признаков деградации водного объекта не усматривается;- рассмотрение вопроса об очистке русла реки под мостом на ул. Ленина находится в рамках полномочий собственника мостового перехода;- для уменьшения загрязнения донных отложений в устьевом участке p. Каменка в месте впадения в р. Нерль необходимо выполнить работы по реконструкции очистных сооружений биологической очистки ООО «Водозаборные сооружения», расположенные выше по течению реки".Экоактивисты надеются, что после плановых реконструкций плотин и очистных сооружений, расположенных на Каменке, а также расчистки русла от остатков моста, картина изменится в лучшую сторону.