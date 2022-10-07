Фото и видео выложили очевидцы в ВК Владимирские автомобилисты. По словам очевидцев, авария...

Фото и видео выложили очевидцы в ВК Владимирские автомобилисты.По словам очевидцев, авария произошла около 16 часов.В результате, как уже сообщали "Вести- Владимир", полностью оказалось перекрытым движение транспорта в сторону Москвы."Упрдор Москва - Нижний Новгород" информирует, что дорожные службы принимают меры по восстановлению движения в штатном режиме. На место происшествия направлена тяжелая техника.Возможный маршрут объезда: км 103 в Покрове – Киржач – выезд на М-7 на км 95.