Во Владимире на базе областного колледжа культуры и искусств открыли Школу креативных индустрий....

Во Владимире на базе областного колледжа культуры и искусств открыли "Школу креативных индустрий". В образовательном центре для детей от 12 до 17 лет будут проходить занятия по графическому дизайну, фото– и видеопроизводству, звукорежиссуре, 3D-графике.В первый поток уже приняли 156 учеников, 120 из которых поступили на бюджетной основе. Занятия будут вести специалисты «различных сфер креативной индустрии», среди которых есть несколько выпускников колледжа. Такие центры по федеральному проекту открываются в регионах России с 2020 года. В планах - развернуть в стране целую "креативную" сеть.