На территории региона за прошедшие сутки 7 октября лабораторно подтверждено 352 случая заболевания...
На территории региона за прошедшие сутки 7 октября лабораторно подтверждено 352 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Тренд на снижение заболеваемости продолжается.
119 - во Владимире
54 — в Ковровском районе
51 — в Гусь-Хрустальном районе
45 — в Муромском районе
13 — в Суздальском районе
11 — в Кольчугинском районе
10 — в Камешковском районе
8 — в Юрьев-Польском районе
8 — в Радужном
7 — в Гороховецком районе
6 — в Киржачском районе
5 — в Вязниковском районе
5 — в Меленковском районе
5 — в Петушинском районе
4 — в Александровском районе
1 — в Селивановском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 173 287 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).