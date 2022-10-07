На территории региона за прошедшие сутки 7 октября лабораторно подтверждено 352 случая заболевания...

На территории региона за прошедшие сутки 7 октября лабораторно подтверждено 352 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Тренд на снижение заболеваемости продолжается.119 - во Владимире54 — в Ковровском районе51 — в Гусь-Хрустальном районе45 — в Муромском районе13 — в Суздальском районе11 — в Кольчугинском районе10 — в Камешковском районе8 — в Юрьев-Польском районе8 — в Радужном7 — в Гороховецком районе6 — в Киржачском районе5 — в Вязниковском районе5 — в Меленковском районе5 — в Петушинском районе4 — в Александровском районе1 — в Селивановском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 173 287 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).