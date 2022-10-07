В ближайшие дни погода порадует жителей Владимирской области старым бабьим летом. «Золотая осень»...

В ближайшие дни погода порадует жителей Владимирской области старым бабьим летом.«Золотая осень» придет в Центральный регион в четверг и продлится три дня, дожди прекратятся, температура воздуха будет держаться в районе +13−15 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.После прохождения в четверг атмосферного фронта в средней полосе погода будет определяться мягким дыханием Атлантики, к нам будет поступать подогретый Гольфстримом не по сезону теплый воздух с температурным фоном на 3–5° теплее климатической нормы.Так, ужe в пятницу, несмотря на относительно ветреную погоду, дневная температура повысится до +10…+15°, в субботу – самый лучший день – из-за облаков чаще станет выглядывать солнце, без осадков и потеплеет до +11…+16°. Идеальный выходной!Правда, в воскресенье старое бабье лето споткнётся – пройдёт холодный фронт, сопровождаемый скоротечным дождем, что понизит дневную температуру до +8…+13°.Однако в начале следующей недели инициативу снова перехватит погожий антициклон, и станет на градус-другой теплее. По ночам станет по-октябрьски холодно: +1…+6°, рассказали в центре ФОБОС. Продолжится миграция журавлей, в разгаре грибной сезон и массовый листопад. Наступит настоящая золотая осень!Фото: Pixabay.com