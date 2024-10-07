Участники смогут отработать практические умения, включая медицинскую помощь.

В спортивно-оздоровительном центре «Олимп» во Владимирской области стартовал сезон военных сборов Центра «Авангард». Осенью и зимой сюда направятся свыше 2,5 тысяч студентов. Во время первой смены 370 участников погрузятся в мир военного дела, где они освоят навыки бойца и санитара.Основной целью сборов является формирование первичных навыков в военном деле и ознакомление с структурой Вооруженных сил Российской Федерации. Участники смогут отработать практические умения, включая медицинскую помощь. В рамках программы запланированы встречи с ветеранами, поисковиками и представителями силовых структур.Напомним, ранее мы писали, что