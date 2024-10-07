По инициативе депутата Госдумы от Владимирской области Алексея Говырина в Штабе общественной поддержки прошла встреча представителей педагогических династий города. У многих из них общий

По инициативе депутата Госдумы от Владимирской области Алексея Говырина в Штабе общественной поддержки прошла встреча представителей педагогических династий города. У многих из них общий стаж работы исчисляется десятками лет. Парламентарий поздравил педагогов с Днем учителя и вручил благодарственные письма за верность профессии. Говырин отметил, что учителя нуждаются во внимании общества и поддержке не только в