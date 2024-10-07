Первое табло уже установлено около остановки «Железнодорожный вокзал» и начнет работать после загрузки программы в течение недели.

В Коврове Владимирской области на остановках общественного транспорта началась установка информационных табло. Они будут отображать время расписания и текущую температуру воздуха. Об этом рассказали в городской администрации.Первое табло уже установлено около остановки «Железнодорожный вокзал» и начнет работать после загрузки программы в течение недели. Также планируется установить экран у остановки «Больничный комплекс» на улице Еловой, где в следующем году будет возведен современный остановочный павильон.Напомним, ранее мы писали, что