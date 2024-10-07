Ковер в квартире советского человека – это не просто предмет интерьера, а символ уюта и семейных традиций. Он стал неотъемлемой частью жизни, отыгрывая важную роль в быту.

Ковер в квартире советского человека – это не просто предмет интерьера, а символ уюта и семейных традиций. Он стал неотъемлемой частью жизни, отыгрывая важную роль в быту.Вспомните, как выглядели интерьеры в СССР: стены, украшенные картинами, полки с книгами и, конечно, ковры, которые часто занимали центральное место в комнате. Пройдите тест и попробуйте угадать, из каких легендарных фильмов кадры с коврами.