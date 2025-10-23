Депутаты комитета по жизнеобеспечению горсовета Владимира обсудили готовность предприятий и служб к зиме. Главное внимание уделили отопительному сезону. Все работы завершены, сети

Депутаты комитета по жизнеобеспечению горсовета Владимира обсудили готовность предприятий и служб к зиме. Главное внимание уделили отопительному сезону. Все работы завершены, сети проверены, тепло в дома уже подано. Однако и холодов пока не было. Поэтому сейчас важно оценить степень готовности к предстоящим заморозкам. Николай Толбухин, председатель Совета народных депутатов г. Владимира Первым вопросом, который мы