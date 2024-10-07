7 октября в Савеловском районном суде должно было пройти заседание по делу о разделе имущества Алсу и Яна Абрамова. Однако процесс был перенесен на 15 ноября.

7 октября в Савеловском районном суде должно было пройти заседание по делу о разделе имущества Алсу и Яна Абрамова. Однако процесс был перенесен на 15 ноября.Александр Добровинский сообщил об этом, отметив, что обсуждение проходит в закрытом режиме. Бывшие супруги официально развелись 27 августа, и теперь им предстоит решить вопрос о совместно нажитом имуществе, стоимость которого оценивается в порядка 10 миллиардов рублей.Имущество пары включает в себя не только активы в России, но и недвижимость за границей — в США, Монако, Франции, Кипре и Лондоне. Это делает процесс раздела особенно сложным и многоступенчатым. Добровинский подчеркнул, что больше информации предоставить не может, так как дело закрыто для прессы.В сети появились слухи о том, что Яна Абрамова "приговорили к расстрелу". Адвокат объяснил это своеобразной шуткой, сказав журналистам: "Считайте, что его приговорили к расстрелу", когда его спросили о ходе дела. Это вызвало дополнительный интерес к ситуации.Кроме того, Алсу подала иск о разделе имущества и в британский суд, что добавляет новый уровень сложности в дело. Певица имеет гражданство Великобритании, и это может сыграть ключевую роль в процессе. По словам экспертов, лондонский суд будет защищать интересы Алсу, что может привести к значительным последствиям для Яна Абрамова.Александр Андреевич отметил, что раздел имущества может затянуться и стать настоящей "войной". Он также добавил, что стоимость активов, подлежащих разделу, может достигать 50-60 миллионов долларов. Это указывает на то, что мирного разрешения спора ожидать не стоит.Несмотря на напряженность между бывшими супругами, у них трое общих детей. Ян Абрамов поддерживает хорошие отношения с наследниками и недавно провел время с 18-летней дочерью Сафиной в Дубае. Эта связь с детьми может оказаться важным фактором в процессе раздела имущества, однако сам процесс обещает быть непростым и затяжным.