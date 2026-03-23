На бездействие управляющей компании в надзорное ведомство пожаловалась жительница Владимира. Она рассказала, что несколько раз просила УК убрать снег с козырька подъезда. Но её обращения
<a href="https://33live.ru/novosti/23-03-2026-prokuratura-zastavila-vladimirskuyu-upravkompaniyu-vernut-na-mesto-ruxnuvshij-pod-natiskom-snega-kozyryok-podezda.html" target="_blank">Прокуратура заставила владимирскую управкомпанию вернуть на место рухнувший под натиском снега козырёк подъезда</a> - На бездействие управляющей компании в надзорное ведомство пожаловалась жительница Владимира. Она рассказала, что несколько раз просила УК убрать снег с козырька подъезда. Но её обращения
[url=https://33live.ru/novosti/23-03-2026-prokuratura-zastavila-vladimirskuyu-upravkompaniyu-vernut-na-mesto-ruxnuvshij-pod-natiskom-snega-kozyryok-podezda.html]Прокуратура заставила владимирскую управкомпанию вернуть на место рухнувший под натиском снега козырёк подъезда[/url] - На бездействие управляющей компании в надзорное ведомство пожаловалась жительница Владимира. Она рассказала, что несколько раз просила УК убрать снег с козырька подъезда. Но её обращения