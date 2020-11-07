На днях российский режиссер Сарик Андреасян обрушился с критикой на главу Незалежной, которого снимал в своих фильмах. Он обвинил политика в продаже Азербайджану украинских фосфорных бомб.

На днях российский режиссер Сарик Андреасян обрушился с критикой на главу Незалежной, которого снимал в своих фильмах. Он обвинил политика в продаже Азербайджану украинских фосфорных бомб.В настоящее время Азербайджан фактически ведёт войну с Арменией за непризнанный Нагорный Карабах. Будучи уроженцем Еревана, Сарик Андреасян ужаснулся обугленным телам людей, которые были якобы убиты одной из таких бомб. Андреасян заявил, что разочаровался в бывшем товарище, узнав, что он способен на такие поступки. Режиссер предположил, что политика "развратила" некогда талантливого юмориста.Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что эти высказывания являются плодом российской пропаганды. Глава государства заверил, что понимает чувства режиссёра, но призвал его не поддаваться на "фейки". Зеленский подчеркнул, что Украина никогда никому не поставляла фосфорных бомб.Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян в беседе с "Дни.ру" счел оправдания лидера Незалежной нелепыми. Специалист считает, что президенту неприятно слышать такие слова от бывшего друга, который "макнул его в его же нечистоты", подобно набедокурившему коту. По мнению Манукяна, особенно забавно то, что Зеленский как всегда пытается винить в произошедшем Россию.Представитель ОП убежден, что Владимир Зеленский слишком много о себе возомнил, хотя разбирается в политике отнюдь не лучшим образом. Он также убежден, что к власти бывшего комика привели пиарщики, в числе которого был россиянин Владислав Рогимов."Он даже не понимает, что над ним все смеются, причем в его же окружении. А на самом деле он к политике имеет такое же отношение, как тумбочка к кровати", – заявил Вадим Манукян.