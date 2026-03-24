Депутат Госдумы от Владимирской области Игорь Игошин подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России». Праймериз проводят внутри партии перед основными выборами в
<a href="https://33live.ru/novosti/24-03-2026-deputat-gosdumy-ot-vladimirskoj-oblasti-igor-igoshin-podal-dokumenty-na-uchastie-v-predvaritelnom-golosovanii-partii-edinaya-rossiya.html" target="_blank">Депутат Госдумы от Владимирской области Игорь Игошин подал документы на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия»</a> - Депутат Госдумы от Владимирской области Игорь Игошин подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России». Праймериз проводят внутри партии перед основными выборами в
[url=https://33live.ru/novosti/24-03-2026-deputat-gosdumy-ot-vladimirskoj-oblasti-igor-igoshin-podal-dokumenty-na-uchastie-v-predvaritelnom-golosovanii-partii-edinaya-rossiya.html]Депутат Госдумы от Владимирской области Игорь Игошин подал документы на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия»[/url] - Депутат Госдумы от Владимирской области Игорь Игошин подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России». Праймериз проводят внутри партии перед основными выборами в