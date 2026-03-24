Депутат Госдумы от Владимирской области Игорь Игошин подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России». Праймериз проводят внутри партии перед основными выборами в

Депутат Госдумы от Владимирской области Игорь Игошин подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России». Праймериз проводят внутри партии перед основными выборами в органы власти. Эта процедура помогает отобрать лучших претендентов. Игорь Игошин стал 8 кандидатом в списках. 24 марта он лично пришел в региональный исполнительный комитет «Единой России» и подал документы. По словам