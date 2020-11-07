Страховая выплата работникам государственных медицинских организаций региона, пострадавшим от заражения новой коронавирусной инфекцией, заменена на единовременную денежную выплату.

Страховая выплата работникам государственных медицинских организаций региона, пострадавшим от заражения новой коронавирусной инфекцией, заменена на единовременную денежную выплату.В случае установления инвалидности работник медицинской организации получит 50 тысяч рублей. Кроме того, единовременная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей предусмотрена непосредственно работающим с пациентами, у которых подтверждена новая коронавирусная инфекция, в случае если при исполнении обязанностей они заразятся коронавирусом, что повлечёт временную нетрудоспособность.Единовременная денежная выплата предоставляется учреждением государственной системы здравоохранения, в котором трудится медицинский работник, при условии привлечения его в соответствии с приказом руководителя учреждения к непосредственной работе с пациентами, у которых подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.Факт причинения вреда здоровью медработника при исполнении трудовых обязанностей устанавливается комиссией, создаваемой по приказу руководителя учреждения. Комиссия принимает решение о выплате или об отказе в выплате на основании копии больничного листа (или справки об установлении инвалидности) и выписки из медицинской карты медработника в течение 10 дней.Выплата (или решение об отказе в выплате) предоставляется медработнику в течение 5 дней после принятия соответствующего решения.