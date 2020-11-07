Пандемия коронавируса многое изменила в нашем мире. Те, кому и раньше было нелегко, теперь и вовсе не могут обойтись без помощи волонтеров.

Пандемия коронавируса многое изменила в нашем мире. Те, кому и раньше было нелегко, теперь и вовсе не могут обойтись без помощи волонтеров.Если и вы эту субботу хотите начать с добра, присоединяйтесь. Все расскажет Виктория Дерипаско. Виктория, доброе утро. Расскажите нам о том, как получить помощь или самому оказать ее нуждающимся.Внимательно смотрим и слушаем.