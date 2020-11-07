Сегодня около 6 часов утра в МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Лакина. Пожарные оперативно приехали на место. В доме 171а они обнаружили сильное задымление в одной из квартир. Пожар

Сегодня около 6 часов утра в МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Лакина. Пожарные оперативно приехали на место. В доме 171а они обнаружили сильное задымление в одной из квартир. Пожар удалось быстро ликвидировать. Площадь возгорания 1,5 кв.м. К сожалению, на месте пожара была обнаружена погибшая женщина 1942 года рождения. Обстоятельства трагедии и причины пожара