В медицинских организациях региона действует 1234 койки для больных с новой коронавирусной инфекцией.

В медицинских организациях региона действует 1234 койки для больных с новой коронавирусной инфекцией.91 процент из них занят (1120), свободны – 114.7491 пациент с Covid-19 в регионе выздоровел, в том числе за 5 ноября – 116 человек.За период наблюдения в области отмечено 274 летальных случая.Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 443, пациентов с признаками внебольничной пневмонии – 129.На стационарном лечении находилось 37 пациентов с ОРВИ и 366 – с пневмонией.