9 ноября в регионе состоится запуск телемедицинского сервиса «Моя медицина».

9 ноября в регионе состоится запуск телемедицинского сервиса «Моя медицина».Этот сервис организации дистанционных консультаций реализуется Департаментом здравоохранения Владимирской области совместно с Медицинским информационно-аналитическим центром при поддержке областной администрации. Основная цель работы сервиса – повышение доступности квалифицированной медицинской помощи для жителей региона.Такой вид медицинской помощи особенно удобен для пациентов с хроническими заболеваниями, которые должны регулярно встречаться с лечащим доктором. Особенно в период пандемии коронавирусной инфекции, когда важно максимально ограничить личное общение граждан.До конца года электронный сервис должен охватить 55 учреждений. Пока к телемедицинскому сервису подключены 13 медицинских организаций:– Областная детская клиническая больница;– Детская городская поликлиника №1 г.Владимира;– Городская поликлиника №2 г.Владимира;– Городская клиническая больница №5 г.Владимира;– Городская больница №7 г.Владимира;– Ковровская многопрофильная городская больница №1;– Ковровская районная больница;– Муромская городская больница №2;– Детская больница округа Муром;– Гусь-Хрустальная городская больница;– Детская городская больница г. Гусь-Хрустальный;– Золотковская районная больница;– Вязниковская районная больница.Для того чтобы записаться на первичную консультацию к дежурному врачу прикреплённой медицинской организации, владелец полиса ОМС Владимирской области должен быть зарегистрированным на портале государственных услуг Российской Федерации gosuslugi.ru. Для удобства пациентов разработана мобильная версия «Моя медицина», которая будет доступна для скачивания в магазине приложений Google Play. Для получения телемедицинской консультации необходимо зайти по ссылке 33.telemed.chat. Предусмотрено три варианта онлайн-консультации – в формате телефонного звонка, онлайн-чата или видеосвязи.