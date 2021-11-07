Сгорело масло на металлическом прессе. Погибших и пострадавших нет.

В 21-57 07 ноября в Судогодском районе в посёлке имени Воровского вспыхнуло производственное здание.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. По прибытии сотрудников МЧС в цехе наблюдался дым. Пожарные не дали огню распространиться и потушили пламя на площади два квадратных метра. Сгорело масло на металлическом прессе. Погибших и пострадавших нет.На ликвидацию пожара выезжали 4 единицы техники, а также 12 человек личного состава.Дознаватели ведомства выясняют причину произошедшего.