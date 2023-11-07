В день Народного единства владимирцев и гостей города пригласили на праздник Русские традиции В...

В день Народного единства владимирцев и гостей города пригласили на праздник "Русские традиции"В день Народного единства владимирцев и гостей города пригласили на историческую Соборную площадь.Здесь прошёл праздник "Русские традиции". Подробнее - Ангелина Свищ.- Поехали! вот уже лучше стоишь!Бой на подушках- старинная народная забава, в которую играли на большие праздники. Правила просты: нужно вывести противника за поле. Счет- до трех побед. Современный вариант, рассказывает Даниил Крылов, самый безопасный вид борьбы. Он не только развивает тело, но и "закаляет" дух.Даниил Крылов, тренер по боксу:- Воспитывает в детях и координацию, да, и чувство опоры где-то, и они без страха ударить друг-друга сильно учатся рефлексам.Идея праздника "Русские традиции" принадлежит "Русскому обществу". Гости и жители Владимира собрались на исторической Соборной площади.Игорь Царенков, представитель "Русского общества" во Владимирской области:- Мы в русской традиции хотели сделать большой праздник, чтобы не только люди были зрителями, но еще и участниками. Первая половина, когда много площадок работает: русские народные игры, русские забавы, хороводы.Найти для себя забаву по душе мог каждый. В программе: шапочные бои, хоровод, сражения на мечах, перетягивание каната. Состязания приурочили ко Дню народного единства. Он занимает особое место среди государственных праздников современной России. И символизирует единение огромной многонациональной страны. Народы России- ее гордость. Только во Владимирской области живут представители 120 национальностей.Елизавета Аржанная, жительница Владимира:- Это прекрасный праздник, когда много людей могут собраться в единую семью и соблюдать традиции, древнейшие традиции нашей страны.Этот день- напоминание о сближении и взаимопонимании, ценности единства и общности.Ангелина Свищ, Алексей Ковалев "Вести-Владимир"