На эти цели в регион направят почти 2,5 миллиарда рублей из федерального бюджета, сообщил губернатор на своей странице в социальных сетях. Из телеграм-канала “Авдеев. О важном” Хочу

На эти цели в регион направят почти 2,5 миллиарда рублей из федерального бюджета, сообщил губернатор на своей странице в социальных сетях. Из телеграм-канала “Авдеев. О важном” Хочу поблагодарить Минпросвещения России за доверие. Наш регион впервые заявлялся на участие в федеральной программе, тем не менее нам одобрено финансирование на капремонт наравне со всеми более опытными в