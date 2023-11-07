Во Владимирской области увековечили память легендарных конструкторов В городе воинской славы...

Во Владимирской области увековечили память легендарных конструкторовВ городе воинской славы Коврове торжественно открыли скульптурную композицию "Ковровские оружейники". В бронзе увековечили легендарных конструкторов. Репортаж Веры Куликовой.В сплоченности и единстве-сила России. И это главные слова на открытии памятника ковровским оружейникам. Сейчас наши земляки, в том числе и ковровчане, выполняют боевые задачи в зоне СВО. А оборонные предприятия Коврова, как и во время Великой Отечественной войны, работают на Победу.Елена Фомина, глава города Коврова:- Работники работают в две-три смены, в выходные. И сегодня очень символично, что именно в этот замечательный праздник мы открываем благоустроенный сквер возле Музея Ковров-город оружейной славы.Пока в композиции-пять фигур: Сергея Симонова, Василия Дягтерёва, Владимира Фёдорова, Семёна Владимирова, Георгия Шпагина. В скором времени здесь появится и скульптура Петра Горюнова. Легендарные оружейники-слава Коврова. За годы войны на местных предприятиях было выпущено свыше миллиона единиц стрелкового автоматического оружия. Каждый третий пулемет и каждый второй автомат вышли из Коврова. Во время битвы с фашистами под Москвой на фронт поступили первые партии нового оружия-противотанкового ружья Дегтярёва. Композиция появилась благодаря просьбе ветеранов-оружейников, тех, кому довелось работать с прославленными конструкторами.Ольга Монякова, директор Ковровского историко-мемориального музея:- От общественности, особенно от ветеранов-оружейников раздавались убедительные такие настойчивые просьбы, что нет Владимирова, нет вот Симонова памятника. Давайте ставить!Автор монумента- владимирский скульптор Михаил Блинов. Работа шла около 8 месяцев. В центре композиции-беседующие на скамейке конструкторы Василий Дегтярев и Владимир Федоров. В основе- подлинный снимок. Все остальные фигуры также сделаны по редким фотокадрам.Михаил Блинов, скульптор, член Владимирского отделения Союза художников России:- Старался как-то собрать и общий образ человека и данную композицию нужно было сгруппировать так, чтобы шел какой-то диалог, то есть эти оружейники слушают разговор Дягтерёва и Фёдорова.Композиция понравилась ковровчанам. Народную любовь бронзовые оружейники уже "почувствовали".Ольга Монякова, директор "Ковровского историко-мемориального музея":- Пока устанавливали. Часов 6-7 это длилось. Рабочие пошутили. Василию Васильевичу Дягтерёву на вытянутую руку стаканчик поставили.Благодаря новой композиции в оружейной столице появилась еще одна достопримечательность, точка притяжения. Место славы и исторической памяти.Вера Куликова, Андрей Беляков. "Вести-Владимир".