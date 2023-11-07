За 70 изуродованных надгробий на кладбище двоих приезжих во Владимирской области приговорили к...

За 70 изуродованных надгробий на кладбище двоих приезжих во Владимирской области приговорили к колонии-поселению.Приговором Александровского городского суда от 7 ноября 2023 года двое молодых людей, являющиеся гражданами Таджикистана, признаны виновными в "Совершении уничтожения, повреждения надмогильных сооружений, группой лиц", сообщила Пресс-служба Александровского городского суда.Александровским горсудом установлено, что в мае текущего года граждане иностранного государства 19 и 22 лет, распивали алкогольные напитки недалеко от кладбища, расположенного в поселке Красное пламя Александровского района. Через кладбище они пошли к себе в общежитие. По дороге один осужденных оперся на намогильный крест, который рухнул, а злоумышленник получил болевые ощущения.Тогда он принялся ломать и другие кресты и ронять намогильные плиты. Его приятель также присоединился к погрому на кладбище. Всего ими было повреждено более 70 могил: они уронили деревянные и металлические кресты и памятники, разбили надмогильные плиты и цветочные вазы, уничтожили лампаду, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Суд дал им по 1 год 4 месяца с отбыванием в колонии-поселении.Приговор в законную силу не вступил.Фото: https://www.pxfuel.com