Официальное открытие троллейбусного движения во Владимире состоялось 7 ноября 1952 года на Соборной площади. Тогда это место называлось площадью Свободы. Первые два троллейбуса ходили по

Официальное открытие троллейбусного движения во Владимире состоялось 7 ноября 1952 года на Соборной площади. Тогда это место называлось площадью Свободы. Первые два троллейбуса ходили по маршруту №1 – от кинотеатра «Буревестник» до Химзавода. К сегодняшнему дню троллейбусных маршрутов образовалось семь. Все «рогатые» принадлежат муниципальному предприятию «Владимирпассажиртранс». И если первая контактная сеть была длиной всего 12,8 километров,