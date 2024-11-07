Какие инновационные идеи воплощают в жизнь нижегородские учёные?

Какие инновационные идеи воплощают в жизнь нижегородские учёные?Разные люди с одной задачейНовый проект «АиФ – Нижний Новгород» «Наследники Кулибина» рассказывает о десяти исследователях. Это совершенно разные люди: мужчины и женщины, доктора наук и воспитанники инженерного кванториума. Каждый трудится над инновационной разработкой, а все вместе день за днём они решают важную стратегическую задачу - сделать Россию более сильной, экономически стабильной и технологически независимой, а жизнь людей в нашей стране – более комфортной. Это особенно актуально в Десятилетие науки и технологий, объявленное президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.В каждом из десяти интервью проекта можно узнать о нижегородских ноу-хау, порой сенсационных. Например, кандидат биологических наук Альбина Лебедева с коллегами при помощи искусственного интеллекта создают нейропротезы для мозга. Эта разработка в будущем может помочь людям с болезнью Альцгеймера, деменцией, височной эпилепсией и другими пока неизлечимыми нейродегенеративными заболеваниями.А кандидат технических наук Павел Хазов – настоящий ловец ветра. Он работает над идеей небоскрёба-ветрогенератора. Оказывается, высотные здания особой формы смогут преобразовывать энергию ветра в энергию электрическую.Кандидат социологических наук Алина Янак замахнулась на решение сложнейшей проблемы современной России – демографической. Исследования учёного-гуманитария из Нижнего Новгорода призваны в будущем сформировать новые государственные меры поддержки, позволяющие молодёжи как можно раньше создавать семьи и рожать детей.«Сложно, но невероятно интересно!»Все десять интервью проекта – это ещё и рассказ о профессиональном пути нижегородских учёных. Герои вспоминают своих учителей и первые шаги в науке. «Наследники Кулибина» считают, что однажды они сделали правильный выбор, хотя порой бывает непросто. Но учёные никогда не опускают рук - все они с детства мечтали изменить мир и помочь человечеству. Решая такие глобальные задачи, отступать нельзя.Герои проекта рассуждают, как привлечь молодёжь в науку, как зажечь идеями юные умы. Ведь именно светлые головы – главный ресурс нашей страны.Надеемся, прочитав истории «Наследников Кулибина», кто-то решит, что тоже хочет стать частью удивительного мира российской науки. «Будет сложно, но невероятно интересно!» - обещают все герои проекта.Проект поддерживает Институт развития Интернета.Подробнее по ссылке :