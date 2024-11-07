Подсудимый не признал свою вину.

Во Фрунзенском районном суде Владимира состоялось рассмотрение дела начальника юридического института, обвиняемого в растрате государственного имущества. С марта 2021 по июль 2022 года он использовал служебный бензин в личных целях, что нанесло ущерб учреждению.Подсудимый не признал свою вину. В качестве наказания ему назначено лишение права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на год.Напомним, ранее мы писали, что