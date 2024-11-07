Маленькая собачка Иви из владимирского приюта с надеждой ждет своих новых хозяев И наша...

Маленькая собачка Иви из владимирского приюта с надеждой ждет своих новых хозяевИ наша традиционная утренняя рубрика "Хочу домой". Иви - маленькая собачка, которая с надеждой ждет своих новых хозяев.Скромная, милая с преданными глазами - мечтает о доме. Привита, есть ветеринарный паспорт, перед передачей будет стерилизована.Контакты также можно найти и в группе Волонтеры приюта Ковчег33.Телефон волонтера: 8 (904) 596-82-77)