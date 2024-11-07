Маленькая собачка Иви из владимирского приюта с надеждой ждет своих новых хозяев
И наша...
Маленькая собачка Иви из владимирского приюта с надеждой ждет своих новых хозяев
И наша традиционная утренняя рубрика "Хочу домой". Иви - маленькая собачка, которая с надеждой ждет своих новых хозяев.
Скромная, милая с преданными глазами - мечтает о доме. Привита, есть ветеринарный паспорт, перед передачей будет стерилизована.
Контакты также можно найти и в группе Волонтеры приюта Ковчег33.
Телефон волонтера: 8 (904) 596-82-77)