Ей грозит до 6 лет лишения свободы.

В Вязниках Владимирской области возбуждено уголовное дело против местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве в крупном размере. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.В марте 2020 года она заключила договора с индивидуальным предпринимателем на обучение 18 работников по программе «Охранник 4 разряда». Однако злоумышленница создала фиктивные документы о прохождении курса, обманув предпринимателя, который перечислил ей более 930 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Вязниковский городской суд, обвиняемой грозит до 6 лет лишения свободы.