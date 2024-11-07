Начальника юридического института во Владимире наказали за растрату Суд во Фрунзенском районе...

Начальника юридического института во Владимире наказали за растратуСуд во Фрунзенском районе города Владимира рассмотрел дело, возбуждённое в отношении начальника юридического института. Он обвинялся в растрате.В процессе рассмотрения дела выяснилось, что мужчина, занимая пост начальника Владимирского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний с марта 2021 года по июль 2022 года, использовал своё служебное положение для растраты бензина, который был вверен институту. Это привело к имущественному ущербу для ВЮИ ФСИН России.Подсудимый не признал свою вину в ходе судебного заседания."Приговором суда от 6 ноября 2024 года П. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок 1 год", - уточнили в пресс-службе Владимирского областного суда.Фото: пресс-служба Владимирского областного суда.