Рифат Сабитов о регистрации владельцев каналов в мессенджерах и соцсетях: «Это важная мера» Авторы...

Рифат Сабитов о регистрации владельцев каналов в мессенджерах и соцсетях: «Это важная мера»Авторы каналов активно подают сведения через Госуслуги. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минцифры России.За 4 дня работы формы для регистрации владельцев каналов на Госуслугах подано более 13 тысяч заявлений. Чаще всего отправляют информацию по каналам и страницам во ВКонтакте (39%), в Telegram (21%) и YouTube (17%).После добровольной идентификации каналы и страницы будут включаться Роскомнадзором в специальный перечень. В него уже вошли аккаунты журналистов, ведомств, депутатов Госдумы, СМИ и деятелей культуры.Так, уже зарегистрирован Telegram-канал Минцифры.Порядок действий при регистрации в Роскомнадзоре персональной страницы или канала с числом подписчиков, превышающим 10 тысяч, можно на портале «Госуслуги».Ресурс ФедералПресс приводит слова заместителя Генерального директора — руководителя Регионального департамента ВГТРК, заместителя председателя Общественного совета при Минцифры России, председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифата Сабитова:«Свыше 13 тысяч заявлений за первые дни работы формы на портале «Госуслуги» подчеркивают важность и необходимость порядка регистрации владельцев каналов в мессенджерах и соцсетях с аудиторией более 10 тысяч человек. Это важная мера, поскольку направлена на деанонимизацию информации в интернете. Регистрация поможет повысить прозрачность рекламного рынка, защитить пользователей от фейков и мошеннических схем, что в конечном счете сделает интернет-пространство более безопасным и честным. Также радует, что владельцы каналов активно откликаются на возможность пройти регистрацию. Это говорит о готовности владельцев к сотрудничеству и поддержке новых стандартов прозрачности и ответственности», — прокомментировал Рифат Сабитов.Напомним, что процедуру регистрации владельца канала или страницы в соцсети можно пройти не только через портал «Госуслуги», но и на сайте Роскомнадзора. Пройти регистрацию могут как физические, так и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.Фото: ГТРК «Ставрополье»