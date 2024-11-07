Каток «Пингвин» возле Киномакс-РусьКино откроют сегодня, 7 ноября, в 17:00. Такую дату и время анонсировали в группе катка Вконтакте. И хотя на улице сейчас +3°С, открытие должно состояться –

Каток «Пингвин» возле Киномакс-РусьКино откроют сегодня, 7 ноября, в 17:00. Такую дату и время анонсировали в группе катка Вконтакте. И хотя на улице сейчас +3°С, открытие должно состояться – искусственный лед выдерживает температуру до 12 градусов тепла. На каток набрали новых сотрудников. Лед тщательно подготовили к первым гостям. Прокат коньков будет работать бесплатно, а вот