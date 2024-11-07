Сергей Александрович Сидорин назначен главой города Коврова Сергей Александрович Сидорин...

Сергей Александрович Сидорин назначен главой города КовроваСергей Александрович Сидорин единогласно избран Советом народных депутатов на должность главы города Коврова на срок 5 лет. Об этом сообщили в администрации города.Перед голосованием 3 кандидата на должность главы: Юлия Садкова, Сергей Сидорин и Екатерина Ульянова представили стратегии развития города. Далее состоялось тайное голосование.После оглашения результатов голосования, новоизбранный глава – Сергей Сидорин произнес торжественную клятву служения городу и благодарственную речь, в которой отметил:«Я благодарю депутатов и в их лице всех жителей города Коврова за конструктив, за доверие. Безусловно, только при поддержке депутатского корпуса, губернатора Владимирской области, предприятий, каждого жителя города возможно воплотить все поставленные задачи. И я уверен, что вместе у нас все получится».Фото: администрация города Коврова